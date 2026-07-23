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В России разрешат благоустраивать пешеходные и велосипедные маршруты в лесах

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Источник: Клопс.ru

Госдума приняла поправки к Лесному кодексу, которые позволят обустраивать в лесах пешеходные, беговые и велосипедные дорожки, лыжные и роллерные трассы. Об этом «Коммерсант» пишет в четверг, 23 июля.

На оборудованных маршрутах разрешат устанавливать скамейки и урны. Сейчас благоустраивать стихийные тропы нельзя: они проходят под кронами и юридически относятся к покрытым лесом участкам. Новые правила будут действовать и на зелёных территориях в черте городов. При проведении работ запретят любые рубки — как выборочные, так и сплошные.

Один из авторов инициативы, сенатор Игорь Тресков, объяснял необходимость поправок запросом на благоустройство лесных троп: «Вместо хаотичного вытаптывания люди пойдут по оборудованным маршрутам». Депутат Госдумы Владимир Бурматов, в свою очередь, подчеркнул, что новые правила не позволят строить на таких территориях торговые центры, гостиницы или клубы. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.

В Полесском районе больше сотни деревьев пустили под пилу под видом расчистки канала. Ущерб оценили более чем в 3,2 млн рублей.

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