В России разрешат благоустраивать пешеходные и велосипедные маршруты в лесах

На оборудованных маршрутах разрешат устанавливать скамейки и урны. Сейчас благоустраивать стихийные тропы нельзя: они проходят под кронами и юридически относятся к покрытым лесом участкам. Новые правила будут действовать и на зелёных территориях в черте городов. При проведении работ запретят любые рубки — как выборочные, так и сплошные.