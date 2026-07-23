Власти Соединенных Штатов внесли 33 российских высших учебных заведения в обновленный перечень организаций, которые, по мнению Пентагона, несут угрозу национальной безопасности Америки. Данный шаг стал частью курса вашингтонской администрации на ужесточение контроля за передачей технологий странам, рассматриваемым в качестве потенциальных источников риска.
Представители Пентагона настоятельно советуют национальным исследователям, академическим кругам и промышленным партнерам проявлять повышенную бдительность. Им рекомендуется тщательно взвешивать все риски при рассмотрении вопросов о совместной работе, финансировании или обмене данными с организациями из этого списка.
Тем временем в Министерстве иностранных дел России обратили внимание на противоречивость действий Вашингтона. Заместитель главы российского дипломатического ведомства Михаил Галузин отметил, что подготовка новых ограничительных мер против РФ идет вразрез с недавними заявлениями США о намерении налаживать сотрудничество.