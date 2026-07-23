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США внесли 33 российских вуза в «чёрный список»: их назвали угрозой нацбезопасности

Пентагон внес 33 российских вуза в список угроз нацбезопасности.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенных Штатов внесли 33 российских высших учебных заведения в обновленный перечень организаций, которые, по мнению Пентагона, несут угрозу национальной безопасности Америки. Данный шаг стал частью курса вашингтонской администрации на ужесточение контроля за передачей технологий странам, рассматриваемым в качестве потенциальных источников риска.

В опубликованном списке фигурируют такие известные вузы, как Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Всего же в перечень, который касается научных и образовательных структур, вошло 130 учреждений из России, Китая и Ирана.

Представители Пентагона настоятельно советуют национальным исследователям, академическим кругам и промышленным партнерам проявлять повышенную бдительность. Им рекомендуется тщательно взвешивать все риски при рассмотрении вопросов о совместной работе, финансировании или обмене данными с организациями из этого списка.

Тем временем в Министерстве иностранных дел России обратили внимание на противоречивость действий Вашингтона. Заместитель главы российского дипломатического ведомства Михаил Галузин отметил, что подготовка новых ограничительных мер против РФ идет вразрез с недавними заявлениями США о намерении налаживать сотрудничество.

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