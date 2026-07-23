США внесли 33 российских вуза в «чёрный список»: их назвали угрозой нацбезопасности

В опубликованном списке фигурируют такие известные вузы, как Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Высшая школа экономики и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Всего же в перечень, который касается научных и образовательных структур, вошло 130 учреждений из России, Китая и Ирана.