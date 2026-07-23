Актёр Прилучный о воспитании сыновей: «Плакать и признавать слабость можно»

Актёр Павел Прилучный, известный по главной роли в сериале «Жизнь по вызову», является многодетным отцом. У него двое детей от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей, которому 13 лет, и дочь Мия, которой 10 лет. В браке с Зепюр Брутян у него родился сын Микаэль, которому сейчас три года. О воспитании актёр рассказал «Газете.ру».
«Тема ответственности обязательна в наших диалогах. Про силу, но только в связке с головой. А фразу “будь мужиком, не ной” я никогда не скажу. Это убивает и никак не помогает в становлении мужчины. Хочу, чтобы оба моих сына знали: плакать и признавать слабость можно, это не делает человека слабым и бессильным. Это делает живым. Я хочу, чтобы мои дети самостоятельно сделали выбор, а не прибегали к шаблонам», — заявил Прилучный.
Актёр ценит стабильность в семейной жизни. Ему важен совместный завтрак в выходные. Семья собирается вместе, без спешки и работы, что приносит истинное удовольствие. Даже повседневные заботы в их семье кажутся интересными. В свободные дни актёр с семьёй отправляется в путешествия без телефонов и съёмок, что сближает их сильнее, чем разговоры, уверен Прилучный.
Ранее KP.RU сообщил, что Прилучный рассказал о жизни по-соседству с бывшей женой Муцениеце.