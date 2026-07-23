В Санкт-Петербурге вновь отменили парад и салют в честь Дня ВМФ

Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге не будет проведен в День ВМФ второй год подряд. Об этом свидетельствует опубликованная горадминистрацией программа торжественных мероприятий, из которой исключены как парад, так и традиционный праздничный салют.
Правительство Санкт-Петербурга 23 июля обнародовало перечень событий, приуроченных к празднованию Дня Военно-морского флота. В утвержденный список вошли церемонии возложения цветов к монументам Петру I и адмиралу Федору Ушакову, концертная программа в Большом концертном зале «Октябрьский», а также тематическая иллюминация Троицкого, Дворцового мостов и моста Бетанкура. Кроме того, запланированы зажжение огней на Ростральных колоннах, фестиваль духовых оркестров и различные профильные выставки.
Вместе с тем ключевые элементы праздника — парад кораблей и вечерний фейерверк — в официальном плане Смольного отсутствуют.
Известно, что в 2025 году парад был отменен впервые с момента его организации в современном виде. Тогда же не состоялись и салют, и шествие маломерных судов. В Кремле данное решение обосновывали исключительно соображениями безопасности.
Ранее сообщалось, что корабли ВМФ РФ и НОАК в рамках учений провели стрельбы в Желтом море.