Божена Рынска рассказала, как встретила «еле идущую» Аллу Пугачеву в Юрмале

Журналистка Божена Рынска рассказала, что встретила певицу Аллу Пугачеву во время прогулки в Юрмале. Она уточила, что вместе с приятелями выгуливала старую таксу, которой было тяжело ходить после операции на позвоночнике, когда навстречу ей попались артистка и ее дети — Гарри и Лиза.
Девочка расспросила хозяйку о здоровье собаки. Пугачева в это время с оптимизмом заметила, что сама тоже испытывает трудности при ходьбе, но продолжает жить полной жизнью, пожелав того же и животному.
Журналистка также подчеркнула, что артистка передвигалась самостоятельно и без использования трости, что свидетельствует о ее относительно бодром состоянии.
— Ну, сказала Алла Борисовна, я тоже еле хожу, еле ноги волочу. Но ведь живу же. Пусть и она живет. И с удовольствием! — написала Рынска в своем Telegram-канале.
9 июля Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* заметили во время прогулки по латвийской Юрмале. Ранее стало известно, что пара приехала в страну из-за фестиваля певицы Лаймы Вайкуле. Организаторы мероприятия отметили, что присутствие исполнительницы могло бы существенно подогреть интерес публики.
*Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.