Риелтор Долиной остался без квартиры в Дубае: он стал жертвой мошенников

При этом судебное решение не приняло во внимание тот факт, что объект уже находился в собственности Торбосова. В результате женщина получила недвижимость обратно, а посредник, продавший квартиру, исчез с деньгами Торбосова. Сам основатель агентства остался и без квартиры, и без средств, потраченных на ее покупку.