Риелтор Долиной остался без квартиры в Дубае: он стал жертвой мошенников

Основатель агентства элитной недвижимости Олег Торбосов, чья компания участвовала в сделке с квартирой певицы Ларисы Долиной, сам стал жертвой мошеннической схемы и потерял жилье в Дубае. Об этом бизнесмен сообщил в своем Telegram-канале.
Торбосов приобрел апартаменты у второго собственника, который ранее убедил предыдущую владелицу указать в договоре купли-продажи цену в два раза ниже реальной. Это было сделано для уменьшения размера государственной пошлины. Однако обман вскрылся, и суд аннулировал ту сделку, вернув квартиру первоначальной хозяйке.
При этом судебное решение не приняло во внимание тот факт, что объект уже находился в собственности Торбосова. В результате женщина получила недвижимость обратно, а посредник, продавший квартиру, исчез с деньгами Торбосова. Сам основатель агентства остался и без квартиры, и без средств, потраченных на ее покупку.
Сейчас пострадавший бизнесмен готовит исковое заявление в суд. Он планирует добиваться наложения ареста на спорную квартиру, чтобы попытаться вернуть свои деньги или восстановить права на жилье.
Ранее налоговые органы заблокировали счета Полины Лурье, которая стала новой владелицей скандально известной квартиры певицы в столичном районе Хамовники. Причиной блокировки послужило нарушение сроков подачи налоговой декларации со стороны новой собственницы.