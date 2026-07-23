Рубио: Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным

— Если мы сможем сыграть роль в его прекращении, мы будем использовать для этого мощь и влияние Соединенных Штатов. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она представится. Именно это мы постоянно доносили до обеих сторон, — отметил политик.