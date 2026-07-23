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Рубио: Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным

Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса. Об этом в четверг, 23 июля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Президент США Дональд Трамп считает конфликт на Украине глупым и бессмысленным. При этом Вашингтон готов сыграть конструктивную роль для мирного урегулирования кризиса. Об этом в четверг, 23 июля, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

— Если мы сможем сыграть роль в его прекращении, мы будем использовать для этого мощь и влияние Соединенных Штатов. И мы готовы сделать это, если представится такая возможность. И я надеюсь, что она представится. Именно это мы постоянно доносили до обеих сторон, — отметил политик.

По словам американского госсекретаря, глава Белого дома «полон решимости» добиться завершения конфликта на Украине и каждый день старается что-то изменить в этом направлении, если видит такую возможность, передает The Guardian.

15 июля Дональд Трамп выразил мнение, что украинский конфликт может закончиться до конца его президентского срока — до 20 января 2029 года. 6 июля американский лидер рассказал журналистам, что конфликт на Украине находится значительно ближе к своему завершению, чем принято считать.

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