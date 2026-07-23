ООН воздержалась от оценки заявлений главкома ВСУ Драпатого о жителях Донбасса

Пресс-секретарь Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик отказался напрямую комментировать высказывания нового главнокомандующего Вооруженными силами Украины Михаила Драпатого о жителях Донбасса.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель ООН отметил, что в организации ознакомлены со скандальным интервью, которое было записано ранее, но опубликовано недавно.
— Независимо от этого, у генерального секретаря есть четкие принципы, основанные на Уставе ООН, которые подразумевают уважение территориальной целостности каждого государства — члена этой организации, — передает слова Дюжаррика РИА Новости.
Драпатый в одном из старых интервью, до назначения на должность, заявил о том, что жители Донбасса являются «отрыжкой Советского Союза», среди которых в основном присутствуют «переселенцы и криминальные элементы».
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в ответ на это заявила, что оскорбительное заявление Драпатого в адрес русского народа «демонстрирует неонацизм киевского режима».