Сенат США отклонил попытку ограничить Трампа в войне с Ираном

«Знаете, президент Трамп ещё в марте заявил, что мы выиграли войну. И у нас возникает вопрос: если мы выиграли войну в марте, почему американские военнослужащие до сих пор гибнут, а цены на бензин снова взлетают до небес?» — задался вопросом демократ Ван Холлен.