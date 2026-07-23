Сенат США отклонил попытку ограничить Трампа в войне с Ираном

Сенат США не утвердил резолюцию, предложенную демократами, которая должна была бы ограничить президентские полномочия Дональда Трампа в контексте конфликта с Ираном. Об этом стало известно 23 июля, как сообщил телеканал Fox News.
Почти все демократы поддержали резолюцию, предложенную сенатором Крисом Ван Холленом. Однако сенатор-республиканец Билл Кэссиди проголосовал против, подчеркнув, что немедленный вывод войск является «непрактичным».
«Знаете, президент Трамп ещё в марте заявил, что мы выиграли войну. И у нас возникает вопрос: если мы выиграли войну в марте, почему американские военнослужащие до сих пор гибнут, а цены на бензин снова взлетают до небес?» — задался вопросом демократ Ван Холлен.
В результате голосования 47 человек высказались «за» то, чтобы ограничить возможности Трампа в ведении войны против Ирана. При этом 49 сенаторов оказались «против», так что резолюцию отклонили, и Трамп продолжит войну за «крышевание Ормузского пролива».
Ранее KP.RU сообщил, что Трамп прямо заявил о своём желании получать по 20% выручки с каждого корабля, который США пропускали бы через Ормузский пролив (если бы его контролировали).