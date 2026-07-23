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Выпил у магазина и устроил дебош: Экс-звезду НБА арестовали за кражу бутылки водки

Бывшего игрока НБА Тая Лоусона задержали в городе Касл-Рок американского штата Колорадо. Баскетболиста обвинили в краже бутылки водки Tito’s стоимостью 34 доллара. Об этом пишет Denver Sports.

Источник: Life.ru

По данным полиции, спортсмен вышел из магазина, не заплатив за алкоголь. Владелица торговой точки увидела, как мужчина отпил из бутылки на улице, и позвонила в экстренные службы.

Затем Лоусон отправился в расположенный неподалёку ресторан и сел за барную стойку. Очевидица рассказала, что он шатался и выглядел нетрезвым. Прибывшие правоохранители также почувствовали запах алкоголя.

Баскетболиста доставили в тюрьму округа Дуглас. Ему предъявили обвинение в магазинной краже на сумму менее 300 долларов. Во время задержания Лоусон оскорблял полицейского. В камере он пинал стеклянную стену, кричал «остановитесь» и плевал на пол. Позднее мужчина успокоился и принёс извинения за своё поведение.

Лоусону 38 лет. В 2009 году «Миннесота Тимбервулвз» выбрала его под 18-м номером на драфте. В НБА спортсмен провёл шесть сезонов в составе «Денвер Наггетс», а также выступал за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс». Последний матч в Национальной баскетбольной ассоциации он сыграл в 2018 году, после чего выступал в лигах Китая, Греции, Туниса и Венесуэлы. Также в 2011 году во время локаута играл за литовский «Жальгирис».

На студенческом уровне Лоусон побеждал в NCAA, становился обладателем приза имени Боба Коузи (лучшему разыгрывающему защитнику) и «Баскетболистом года» конференции ACC. Все достижения пришлись на 2009 год.

А в июне полиция Атланты задержала бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье за появление в общественном месте в нетрезвом состоянии. Спортсмен провёл под стражей около четырёх часов, хотя после завершения карьеры рассказывал, что встал на путь трезвой жизни.

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