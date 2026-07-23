Выпил у магазина и устроил дебош: Экс-звезду НБА арестовали за кражу бутылки водки

Лоусону 38 лет. В 2009 году «Миннесота Тимбервулвз» выбрала его под 18-м номером на драфте. В НБА спортсмен провёл шесть сезонов в составе «Денвер Наггетс», а также выступал за «Хьюстон Рокетс», «Индиану Пэйсерс», «Сакраменто Кингз» и «Вашингтон Уизардс». Последний матч в Национальной баскетбольной ассоциации он сыграл в 2018 году, после чего выступал в лигах Китая, Греции, Туниса и Венесуэлы. Также в 2011 году во время локаута играл за литовский «Жальгирис».