Священник потратил церковные деньги на рестораны и азартные игры

В Луизиане суд признал 56-летнего пастора Дейла Сандерса виновным в хищении более 340 тысяч долларов из двух церквей, где он служил. Об этом пишет New York Post.
На протяжении четырёх лет — с апреля 2020 по апрель 2024 года — священнослужитель переводил деньги с банковских счетов приходов на личные нужды и расплачивался церковной дебетовой картой за покупки, не связанные с деятельностью церквей. По версии следствия, средства уходили на оплату азартных игр, ресторанов и другие личные расходы.
Присяжные признали Сандерса виновным по 25 пунктам обвинения, среди которых мошенничество с электронными платежами, незаконное использование банковских карт и воспрепятствование федеральному расследованию. В ходе следствия пастор предоставил властям поддельные документы, пытаясь скрыть хищения.
После предъявления обвинений Сандерс опубликовал видеообращение в соцсетях, где поблагодарил прихожан за поддержку и попросил молиться не за него, а за его «врагов». Приговор будет оглашён 13 октября. По наиболее тяжким статьям ему грозит до 20 лет тюрьмы, крупный штраф и последующий надзор после освобождения.
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