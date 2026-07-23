Священник потратил церковные деньги на рестораны и азартные игры

После предъявления обвинений Сандерс опубликовал видеообращение в соцсетях, где поблагодарил прихожан за поддержку и попросил молиться не за него, а за его «врагов». Приговор будет оглашён 13 октября. По наиболее тяжким статьям ему грозит до 20 лет тюрьмы, крупный штраф и последующий надзор после освобождения.