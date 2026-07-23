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Учебники по истории Донбасса и Новороссии вошли в федеральный перечень

Минпросвещения включило учебники по истории 32 регионов РФ в федеральный список.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Школьные учебники по истории 32 регионов России, в частности Донбасса и Новороссии, включены в федеральный перечень учебников, следует из приказа Минпросвещения РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

Ранее глава министерства просвещения Серей Кравцов сообщил, что школьники из воссоединенных регионов России с 1 сентября начнут изучать историю края без искажений по новым учебникам.

Согласно документу, ведомство включило учебники «История нашего края. Донбасс и Новороссия» для 5-х и 6−7-х классов в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию в российских школах.

В перечень также входят учебники для 5−7-х классов по истории Краснодарского края, Марий Эл, Адыгеи, Бурятии, Чувашии, Мордовии, Ингушетии, Сахалинской области и других регионов.

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