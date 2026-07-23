Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ограничения введут на трассе М-4 в Ростовской области

Водителей предупредили об ограничениях из-за ремонта на трассе М-4 «Дон».

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области, в районе дорожных работ на трассе М-4 «Дон» (1120 км), будет поэтапно ограничиваться движение в направлении Краснодара. Об этом в соцсетях сообщает государственная компания «Автодор».

— С 27 июля работы будут проводиться на одной полосе, а с 3 августа — на другой полосе. Ограничения в районе Цукеровой балки Краснодарского края будут сняты в середине августа 2026 года, — предупреждают водителей.

Сужение проезжей части планируют временно снять в выходные дни. Автовладельцев просят учитывать ситуацию, следует обращать внимание на временные знаки и разметку.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.