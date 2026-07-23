Ограничения введут на трассе М-4 в Ростовской области

В Ростовской области, в районе дорожных работ на трассе М-4 «Дон» (1120 км), будет поэтапно ограничиваться движение в направлении Краснодара. Об этом в соцсетях сообщает государственная компания «Автодор».
— С 27 июля работы будут проводиться на одной полосе, а с 3 августа — на другой полосе. Ограничения в районе Цукеровой балки Краснодарского края будут сняты в середине августа 2026 года, — предупреждают водителей.
Сужение проезжей части планируют временно снять в выходные дни. Автовладельцев просят учитывать ситуацию, следует обращать внимание на временные знаки и разметку.
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