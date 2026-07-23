В работе ChatGPT произошел сбой

OpenAI столкнулась с очередным техническим сбоем, приведшим к повышенному уровню ошибок в работе ChatGPT и связанных сервисов, включая Codex и платформенные API.
Как следует из статус‑страницы компании, часть пользователей в течение нескольких часов испытывала трудности при запуске диалогов, авторизации и выполнении запросов к модели, получая сообщения об ошибке и задержки в ответах. На сайте говорится, что причина сбоев устанавливается.
О проблемах в работе сервисов OpenAI также следует из данных на сайте Downdetector. В России порядка 120 пользователей пожаловались на сбои.
Накануне OpenAI сообщила, что в ходе испытаний новых моделей ИИ, в том числе GPT-5.6 Sol и еще одной, более мощной версии, которая пока не выпущена, модели получили открытый доступ к интернету, а затем атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face.
В прошлый раз масштабный сбой в работе ChatGPT произошел 19 июля. По данным detector404, неполадки в работе чат-бота заметили до 70 тыс. человек. В апреле же сбой произошел сразу в трех популярных чат-ботах — ChatGPT, Gemini и Claude.
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