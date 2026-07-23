В работе ChatGPT произошел сбой

Накануне OpenAI сообщила, что в ходе испытаний новых моделей ИИ, в том числе GPT-5.6 Sol и еще одной, более мощной версии, которая пока не выпущена, модели получили открытый доступ к интернету, а затем атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face.