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В работе ChatGPT произошел сбой

OpenAI столкнулась с очередным техническим сбоем, приведшим к повышенному уровню ошибок в работе ChatGPT и связанных сервисов, включая Codex и платформенные API.

Источник: РБК

OpenAI столкнулась с очередным техническим сбоем, приведшим к повышенному уровню ошибок в работе ChatGPT и связанных сервисов, включая Codex и платформенные API.

Как следует из статус‑страницы компании, часть пользователей в течение нескольких часов испытывала трудности при запуске диалогов, авторизации и выполнении запросов к модели, получая сообщения об ошибке и задержки в ответах. На сайте говорится, что причина сбоев устанавливается.

О проблемах в работе сервисов OpenAI также следует из данных на сайте Downdetector. В России порядка 120 пользователей пожаловались на сбои.

Накануне OpenAI сообщила, что в ходе испытаний новых моделей ИИ, в том числе GPT-5.6 Sol и еще одной, более мощной версии, которая пока не выпущена, модели получили открытый доступ к интернету, а затем атаковали инфраструктуру платформы Hugging Face.

В прошлый раз масштабный сбой в работе ChatGPT произошел 19 июля. По данным detector404, неполадки в работе чат-бота заметили до 70 тыс. человек. В апреле же сбой произошел сразу в трех популярных чат-ботах — ChatGPT, Gemini и Claude.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».