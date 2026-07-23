Самобытные окна и деревянное крыльцо: в Светлогорске старинный дом в центре захотели признать памятником

В Светлогорске жилой дом № 10 на улице Карла Маркса планируют включить в перечень выявленных объектов культурного наследия Калининградской области. Об этом региональный научно-производственный центр по охране памятников пишет в своей группе во «ВКонтакте» в четверг, 23 июля.
Дом сохранился в исторической части курортного города и считается редким образцом деревянной жилой архитектуры Раушена начала — первой четверти XX века. Его облик напоминает сельские постройки того периода. До наших дней дошли оригинальные окна и дверь, а также деревянный декор щипцов и крыльца. Специалисты считают, что объект обладает признаками культурного наследия.
Историко-культурную ценность дома должны установить до 23 ноября 2026 года. После изучения документов служба госохраны решит, присваивать ли ему соответствующий статус.
Исторический комплекс психиатрической больницы Алленберг в Знаменске внесли в региональный перечень выявленных объектов культурного наследия.