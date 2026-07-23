Самобытные окна и деревянное крыльцо: в Светлогорске старинный дом в центре захотели признать памятником

Дом сохранился в исторической части курортного города и считается редким образцом деревянной жилой архитектуры Раушена начала — первой четверти XX века. Его облик напоминает сельские постройки того периода. До наших дней дошли оригинальные окна и дверь, а также деревянный декор щипцов и крыльца. Специалисты считают, что объект обладает признаками культурного наследия.