«Эпидемия СДВГ» или мода на таблетки? Число взрослых британцев на стимуляторах взлетело на 40% за год

По данным Управления бизнес-услуг Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHSBSA), в 2025/26 году препараты от СДВГ получили около 427 тысяч человек. Это на 31% больше показателя прошлого года, когда такие лекарства назначались 326 тысячам пациентов. Наиболее заметный рост пришёлся на взрослых. Число пациентов старше 18 лет, принимающих подобные препараты, увеличилось примерно на 40% — с 190 тысяч до 267 тысяч человек.