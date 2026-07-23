Ничего не знал, удалять не буду: эстонская компания отказалась избавиться от русофобской рекламы

Эстонская компания Rannarootsi, специализирующаяся на производстве мясных продуктов, отказалась убрать русофобскую рекламу, вызвавшую общественный резонанс. В ней многие эстонцы усмотрели попытки разжигания межнациональной вражды, ксенофобию и нацистские идеи. Об этом информирует телерадиокомпания ERR.
«Она (реклама) уже живёт своей жизнью. Какой смысл сейчас ее удалять?» — задаётся вопросом исполнительный директор Кармо Аксель.
Аксель заявляет, что публикация не имела целью кого-либо обидеть в Эстонии. Он также отметил, что якобы «не знал о негативном значении» эстонского слова, обозначающего «лук» и применяющегося к русскоговорящей части населения. Более того, он переложил ответственность за содержание постера на отдел маркетинга, который занимался разработкой кампании.
Ранее KP.RU сообщил, что Rannarootsi выпустила рекламу с двумя украинскими боевиками, жарящими лук на фоне взрывов, и с призывом «жарить лук». Учитывая, что «луком» в Эстонии националисты пренебрежительно называют русскоязычных — многие были возмущены открытой попыткой вызвать ненависть и вражду.