Ничего не знал, удалять не буду: эстонская компания отказалась избавиться от русофобской рекламы

Аксель заявляет, что публикация не имела целью кого-либо обидеть в Эстонии. Он также отметил, что якобы «не знал о негативном значении» эстонского слова, обозначающего «лук» и применяющегося к русскоговорящей части населения. Более того, он переложил ответственность за содержание постера на отдел маркетинга, который занимался разработкой кампании.