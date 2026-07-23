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Евросоюз ввёл санкции против главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева

ЕС ввёл санкции против помощника президента Владимира Мединского и певца Александра Маршала.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз расширил свой санкционный список, включив в него главу Министерства спорта России Михаила Дегтярева. Соответствующее решение зафиксировано в официальных документах, которые опубликовал Совет ЕС.

Помимо министра, в 21-м пакете антироссийских ограничений под санкции попал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович. Также под ограничения Евросоюза попал помощник президента Владимир Мединский и эстрадный певец Александр Маршал.

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уже высказывалась по поводу нового витка санкций. Она обратила внимание на то, что Брюссель впервые применил в качестве формального повода для ограничений формулировку «за удары по Киеву». При этом дипломат подчеркнула, что европейская сторона по-прежнему оставляет без внимания действия украинских властей. Тогда речь шла о включении в списки пятерых граждан России и промышленную группу «АБС электро».

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