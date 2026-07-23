Евросоюз ввёл санкции против главы Минспорта РФ Михаила Дегтярева

Ранее представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уже высказывалась по поводу нового витка санкций. Она обратила внимание на то, что Брюссель впервые применил в качестве формального повода для ограничений формулировку «за удары по Киеву». При этом дипломат подчеркнула, что европейская сторона по-прежнему оставляет без внимания действия украинских властей. Тогда речь шла о включении в списки пятерых граждан России и промышленную группу «АБС электро».