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На Земле зафиксировали вторую с начала июля магнитную бурю

Вторая за июль магнитная буря может продлиться до середины дня 24 числа.

Источник: Аргументы и факты

На Земле зафиксировали вторую с начала июля магнитную бурю, она может продлиться до середины дня 24 числа, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц», — говорится в публикации.

Первая магнитная буря июля произошла 4 числа. Она относилась к категории G3. Отмечается, что в целом лето 2026 года не богато на геомагнитные события — за первые два месяца сезона их произошло всего пять, включая магнитную бурю 23 июля.

Ранее сообщалось, что Солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки.