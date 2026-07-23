На Земле зафиксировали вторую с начала июля магнитную бурю, она может продлиться до середины дня 24 числа, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень), но становится всего второй бурей за текущий месяц», — говорится в публикации.
Первая магнитная буря июля произошла 4 числа. Она относилась к категории G3. Отмечается, что в целом лето 2026 года не богато на геомагнитные события — за первые два месяца сезона их произошло всего пять, включая магнитную бурю 23 июля.
Ранее сообщалось, что Солнце обновило двухлетний рекорд по количеству вспышек за сутки.