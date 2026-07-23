В Паттайе загрузка отелей упала до 15−20%, курорт остался без туристов

Ранее полиция Таиланда задержала в провинции Чонбури четырёх россиян по делу о сделках с элитной недвижимостью. Следователи проверяют 33 компании и изучают деятельность жилых комплексов общей стоимостью свыше 5 млрд батов, или около $154 млн. Проекты продвигали в интернете под названием «русская деревня». Правоохранители выясняют, могли ли организаторы оформлять граждан Таиланда фиктивными акционерами для обхода ограничений на владение землёй иностранцами. Во время обысков по 41 адресу полиция изъяла документы, компьютеры и другую технику.