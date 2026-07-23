World Climbing отказалась отстранять Россию, Белоруссию и Израиль

Внеочередная Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (World Climbing) исключила из повестки дня рассмотрение вопроса о приостановке членства национальных федераций России, Белоруссии и Израиля. Итоги голосования, состоявшегося 23 июля в онлайн-формате, приводятся в официальном заявлении Федерации скалолазания России (ФСР).
В заседании приняли участие делегаты от 84 национальных федераций. Решение поддержали 43 представителя, 31 высказался против, еще двое воздержались.
Однако в процессе подготовки к внеочередному собранию федерации Австралии и США предложили альтернативный подход: снять с голосования вопросы по каждой из стран отдельно и поручить руководству World Climbing разработать универсальный и прозрачный регламент действий для аналогичных ситуаций в будущем.
В свою очередь, делегаты от Кипра выступили с иной позицией. Они предложили не создавать новый документ, а ориентироваться на уже действующие нормы и рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Эти предложения и были вынесены на голосование.
В результате большинство участников ассамблеи поддержали именно исключение спорного вопроса из повестки. Стоит отметить, что 7 июля МОК уже рекомендовал международным спортивным федерациям пересмотреть ограничения в отношении российских атлетов и снять их.
Глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков назвал принятое решение триумфом здравого смысла. Он подчеркнул, что делегаты подтвердили приверженность олимпийскому принципу о независимости спорта от политики, отметив при этом, что для российских спортсменов по-прежнему сохраняется требование выступать в нейтральном статусе.
Напомним, что в марте 2022 года World Climbing ввела полный запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах. Ситуация изменилась в феврале этого года, когда исполком организации принял решение допустить атлетов обеих стран до соревнований, но исключительно в нейтральном качестве.
Спортивное скалолазание является олимпийской дисциплиной: оно было включено в программу двух последних летних Игр, а также сохранит свое место на Олимпиаде 2028 года.
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