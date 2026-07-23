Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

World Climbing отказалась отстранять Россию, Белоруссию и Израиль

Внеочередная Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (World Climbing) исключила из повестки дня рассмотрение вопроса о приостановке членства национальных федераций России, Белоруссии и Израиля.

Внеочередная Генеральная ассамблея Международной федерации спортивного скалолазания (World Climbing) исключила из повестки дня рассмотрение вопроса о приостановке членства национальных федераций России, Белоруссии и Израиля. Итоги голосования, состоявшегося 23 июля в онлайн-формате, приводятся в официальном заявлении Федерации скалолазания России (ФСР).

В заседании приняли участие делегаты от 84 национальных федераций. Решение поддержали 43 представителя, 31 высказался против, еще двое воздержались.

Изначально инициатива об отстранении этих трех стран была внесена на рассмотрение по итогам ежегодной Генассамблеи, прошедшей в апреле. Тогда соответствующие предложения выдвинули национальные федерации Украины, Латвии и Палестины.

Однако в процессе подготовки к внеочередному собранию федерации Австралии и США предложили альтернативный подход: снять с голосования вопросы по каждой из стран отдельно и поручить руководству World Climbing разработать универсальный и прозрачный регламент действий для аналогичных ситуаций в будущем.

В свою очередь, делегаты от Кипра выступили с иной позицией. Они предложили не создавать новый документ, а ориентироваться на уже действующие нормы и рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Эти предложения и были вынесены на голосование.

В результате большинство участников ассамблеи поддержали именно исключение спорного вопроса из повестки. Стоит отметить, что 7 июля МОК уже рекомендовал международным спортивным федерациям пересмотреть ограничения в отношении российских атлетов и снять их.

Глава Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков назвал принятое решение триумфом здравого смысла. Он подчеркнул, что делегаты подтвердили приверженность олимпийскому принципу о независимости спорта от политики, отметив при этом, что для российских спортсменов по-прежнему сохраняется требование выступать в нейтральном статусе.

Напомним, что в марте 2022 года World Climbing ввела полный запрет на участие спортсменов из России и Белоруссии в международных турнирах. Ситуация изменилась в феврале этого года, когда исполком организации принял решение допустить атлетов обеих стран до соревнований, но исключительно в нейтральном качестве.

Спортивное скалолазание является олимпийской дисциплиной: оно было включено в программу двух последних летних Игр, а также сохранит свое место на Олимпиаде 2028 года.

Читайте также: Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Португалии.

Ранее мы писали: INSA: АдГ получила 19% поддержки в Берлине.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше