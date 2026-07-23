Ольга Серябкина показала фигуру в чёрном бикини

Ранее Серябкина призналась, что полностью погружена в подготовку сольного концерта и работу над новым материалом. По её словам, одно выступление требует много времени и усилий, поэтому другие проекты пока невозможны. Она также рассказала, что для поддержания формы занимается спортом, следит за питанием и посещает косметолога.