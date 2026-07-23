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Евросоюз ввел санкции против Владимира Мединского

ЕС ввел очередные санкции против России 23 июля.

Источник: Комсомольская правда

Совет ЕС ввел санкции против помощника президента РФ и председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в «Официальном журнале» сообщества.

ЕС также ввел санкции против ряда физических лиц из России. Среди них — российский музыкант Александр Маршал, основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков, гендиректор «Газпром-Медиа» Александр Жаров и глава РЖД Олег Белозеров.

Под ограничения попали также 170 организаций.

Очередной, 21-й пакет санкций в отношении России ЕС ввел 23 июля. Он включает в себя экономические санкции, затрагивающие сектора, оказывающие наибольшее влияние на российскую экономику, указали в Совете ЕС.

В свою очередь Греция отказалась согласовывать первоначальный вариант 21-го пакета антироссийских санкций. Страна заблокировала предложение по ограничениям на перевозку российского СПГ европейскими судами в третьи страны.

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