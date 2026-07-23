Неочевидные признаки рака на ранней стадии перечислили врачи

Врачи выделили и скрытые симптомы болезни, среди которых отрыжка с запахом тухлых яиц, длительная температура 37−38 градусов, резкая потеря веса и незаживающие ранки. Хирург-онколог Анастасия Фатьянова и патологоанатом Дмитрий Буланов отметили, что комплекс прогрессирующих признаков, а также заторможенность или головные боли могут указывать на опухоли ЖКТ или мозга.