Неочевидные признаки рака на ранней стадии перечислили врачи

Ученые университета Глазго выяснили, что каждые 30 минут непрерывного сидения увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Для волгоградцев даже минимальная физическая активность может стать защитой: замена получаса сидения на легкую прогулку снижает вероятность рака на 8%, а всего 5 минут активности вместо покоя — на 22%.
По данным исследований, на появление злокачественных опухолей влияют лишний вес, соленая пища и нагретое сливочное масло, превращающееся в канцероген, — пишут «Известия».
Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил о вреде подсластителя аспартама, частый прием которого повышает риск рака печени, и соли, увеличивающей опасность рака желудка в 1,4−2 раза. Российские ученые также доказали, что нанопластик из косметики и посуды снижает защитную функцию мембран клеток.
Врачи выделили и скрытые симптомы болезни, среди которых отрыжка с запахом тухлых яиц, длительная температура 37−38 градусов, резкая потеря веса и незаживающие ранки. Хирург-онколог Анастасия Фатьянова и патологоанатом Дмитрий Буланов отметили, что комплекс прогрессирующих признаков, а также заторможенность или головные боли могут указывать на опухоли ЖКТ или мозга.
Для снижения рисков эксперты советуют больше двигаться, отказаться от жарки на сливочном масле и ограничить потребление соленых и сладких продуктов.
Ранее ученый волгоградского вуза назвал риски для сна под кондиционером.