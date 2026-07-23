Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неочевидные признаки рака на ранней стадии перечислили врачи

К примеру, сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития рака на 10%.

Ученые университета Глазго выяснили, что каждые 30 минут непрерывного сидения увеличивают риск развития онкологических заболеваний. Для волгоградцев даже минимальная физическая активность может стать защитой: замена получаса сидения на легкую прогулку снижает вероятность рака на 8%, а всего 5 минут активности вместо покоя — на 22%.

По данным исследований, на появление злокачественных опухолей влияют лишний вес, соленая пища и нагретое сливочное масло, превращающееся в канцероген, — пишут «Известия».

Гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил о вреде подсластителя аспартама, частый прием которого повышает риск рака печени, и соли, увеличивающей опасность рака желудка в 1,4−2 раза. Российские ученые также доказали, что нанопластик из косметики и посуды снижает защитную функцию мембран клеток.

Врачи выделили и скрытые симптомы болезни, среди которых отрыжка с запахом тухлых яиц, длительная температура 37−38 градусов, резкая потеря веса и незаживающие ранки. Хирург-онколог Анастасия Фатьянова и патологоанатом Дмитрий Буланов отметили, что комплекс прогрессирующих признаков, а также заторможенность или головные боли могут указывать на опухоли ЖКТ или мозга.

Для снижения рисков эксперты советуют больше двигаться, отказаться от жарки на сливочном масле и ограничить потребление соленых и сладких продуктов.

Ранее ученый волгоградского вуза назвал риски для сна под кондиционером.