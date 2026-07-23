Фридайвер РФ Молчанов установил мировой рекорд, нырнув на 129 метров

Российский фридайвер Алексей Молчанов установил мировой рекорд, совершив успешный нырок на 129 метров в раздельных ластах.
Алексей Молчанов установил рекорд на Кубке Азии по фридайвингу, который прошел на Филиппинах. Достижение стало для 39-летнего спортсмена 43-м в карьере.
Предыдущий рекорд принадлежал хорватскому спортсмену Петару Кловару. В апреле 2026 года он показал результат 128 метров.
Ранее сообщалось, что Алексей Молчанов установил мировой рекорд, совершив погружение под лед на глубину 91 метр. Это произошло на озере Байкал.