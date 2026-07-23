Болельщики греческого ПАОК вывесили российский флаг на трибунах после победы своей команды в матче против киевского «Динамо». Инцидент произошел по окончании встречи, которая состоялась в украинской столице.
Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу греческого клуба. Победа позволила ПАОК успешно завершить матч против одного из ведущих украинских футбольных коллективов.
Информация о реакции организаторов встречи, представителей клубов или футбольных властей на появление российского флага на трибунах на момент публикации отсутствовала.
Ранее российские хоккеисты, входящие в состав американского хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз», Пётр Кочетков, Андрей Свечников и Александр Никишин отпраздновали победу в Кубке Стэнли с флагами России.