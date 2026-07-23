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Фанаты ПАОК вывесили российский флаг после победы над киевским «Динамо»

Греческие фанаты вывесили российский флаг на трибунах после победы их команды ПАОК в матче с киевским «Динамо».

Источник: Аргументы и факты

Болельщики греческого ПАОК вывесили российский флаг на трибунах после победы своей команды в матче против киевского «Динамо». Инцидент произошел по окончании встречи, которая состоялась в украинской столице.

Поединок завершился со счетом 3:2 в пользу греческого клуба. Победа позволила ПАОК успешно завершить матч против одного из ведущих украинских футбольных коллективов.

Информация о реакции организаторов встречи, представителей клубов или футбольных властей на появление российского флага на трибунах на момент публикации отсутствовала.

Ранее российские хоккеисты, входящие в состав американского хоккейного клуба «Каролина Харрикейнз», Пётр Кочетков, Андрей Свечников и Александр Никишин отпраздновали победу в Кубке Стэнли с флагами России.