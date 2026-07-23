Землю вновь накрыли магнитные бури: астрономы дали прогноз

Земля снова переживает магнитную бурю — вторую за последние четыре недели. Ожидается, что геомагнитные возмущения сохранятся как минимум до полудня пятницы. Об этом проинформировали в лабораторий солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Под самый конец двухдневного пребывания в возмущенной плазме корональной дыры магнитосфера Земли все же решила не подводить прогнозистов и окрасила графики геомагнитных индексов в красный цвет. Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря», — следует сообщение.
Отмечается, что это всего лишь вторая магнитная буря за месяц. По данным экспертов, буря соответствует минимальному, первому уровню (G1) и не является рекордной.
По прогнозам специалистов, геомагнитные возмущения сохранятся вплоть до полудня пятницы (по московскому времени).
Напомним, что 22 июля на Солнце произошла самая сильная вспышка за две недели.