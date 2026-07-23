Землю вновь накрыли магнитные бури: астрономы дали прогноз

Земля снова переживает магнитную бурю — вторую за последние четыре недели. Ожидается, что геомагнитные возмущения сохранятся как минимум до полудня пятницы. Об этом проинформировали в лабораторий солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.