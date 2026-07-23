Трамп оценил военные возможности Ирана: «Они умны»

«Они [иранцы] умны и по-прежнему располагают определенными возможностями», — сказал глава Белого дома.
При этом Трамп отверг утверждения ряда американских СМИ о том, что Иран сейчас находится в более сильной позиции, чем четыре месяца назад. По его словам, для США «все идет даже лучше, чем кто-либо мог ожидать».
Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Баги заявил, что Тегеран получил от посредников несколько предложений, направленных на налаживание отношений с Вашингтоном. Он уточнил, что в настоящий момент раскрывать их общественности не планируют.
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