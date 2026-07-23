Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп оценил военные возможности Ирана: «Они умны»

Трамп: Иран сохранил военные возможности, несмотря на удары США.

Источник: Комсомольская правда

Иран, несмотря на нанесенные американцами удары, по-прежнему сохраняет определенный военный потенциал. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на выступлении в Вашингтоне.

«Они [иранцы] умны и по-прежнему располагают определенными возможностями», — сказал глава Белого дома.

При этом Трамп отверг утверждения ряда американских СМИ о том, что Иран сейчас находится в более сильной позиции, чем четыре месяца назад. По его словам, для США «все идет даже лучше, чем кто-либо мог ожидать».

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Баги заявил, что Тегеран получил от посредников несколько предложений, направленных на налаживание отношений с Вашингтоном. Он уточнил, что в настоящий момент раскрывать их общественности не планируют.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше