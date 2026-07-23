Число пожаров снизилось за полгода в Нижегородской области

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя губернатора Сергея Половникова прошло в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков доложил о работе подсистемы РСЧС за первое полугодие 2026 года, назвав её удовлетворительной. В области не допустили масштабных катаклизмов и техногенных аварий. Специалисты зафиксировали сокращение общего числа техногенных возгораний и сухой травы.
Кроме того, участники совещания обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Заместитель министра образования Мария Черникова и представитель МЧС Александр Зайцев отчитались о ходе проверок пожарной безопасности в школах и детских садах.
Ранее сообщалось, что женщина погибла при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде.