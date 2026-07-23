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Число пожаров снизилось за полгода в Нижегородской области

В регионе подвели итоги работы системы РСЧС за шесть месяцев и обсудили безопасность школ перед учебным годом.

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством заместителя губернатора Сергея Половникова прошло в Нижегородском кремле. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Начальник регионального ГУ МЧС Валерий Синьков доложил о работе подсистемы РСЧС за первое полугодие 2026 года, назвав её удовлетворительной. В области не допустили масштабных катаклизмов и техногенных аварий. Специалисты зафиксировали сокращение общего числа техногенных возгораний и сухой травы.

Кроме того, участники совещания обсудили подготовку образовательных учреждений к новому учебному году. Заместитель министра образования Мария Черникова и представитель МЧС Александр Зайцев отчитались о ходе проверок пожарной безопасности в школах и детских садах.

Ранее сообщалось, что женщина погибла при пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде.

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