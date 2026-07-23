Глава МИД Польши Сикорский спрогнозировал тяжёлую зиму на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что жителей Украины ждёт тяжёлая зима.
«Я бы им сказал — они и так об этом знают, — что их ждёт тяжёлая зима», — заявил он.
Комментарий прозвучал в эфире телеканала TVP Info.
Напомним, руководитель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что зимой жители Украины могут остаться без света, тепла и воды.
Украинский блогер и волонтёр Тарас Чмут рассказал, что украинцам, проживающим в городах, следует задуматься о переезде в сельскую местность. Он отметил, что «зима будет очень тяжёлой».
Руководитель энергетических программ в украинском аналитическом центре Разумкова Владимир Омельченко пожаловался на интенсивность ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве. По его словам, особенно критическая ситуация может сложиться зимой, если под удар попадут объекты энергетической инфраструктуры.