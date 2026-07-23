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Глава МИД Польши Сикорский спрогнозировал тяжёлую зиму на Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что жителей Украины ждёт тяжёлая зима, он отметил, что украинцы об этом знают.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что жителей Украины ждёт тяжёлая зима.

«Я бы им сказал — они и так об этом знают, — что их ждёт тяжёлая зима», — заявил он.

Комментарий прозвучал в эфире телеканала TVP Info.

Напомним, руководитель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что зимой жители Украины могут остаться без света, тепла и воды.

Украинский блогер и волонтёр Тарас Чмут рассказал, что украинцам, проживающим в городах, следует задуматься о переезде в сельскую местность. Он отметил, что «зима будет очень тяжёлой».

Руководитель энергетических программ в украинском аналитическом центре Разумкова Владимир Омельченко пожаловался на интенсивность ударов ВС РФ по военным объектам в Киеве. По его словам, особенно критическая ситуация может сложиться зимой, если под удар попадут объекты энергетической инфраструктуры.