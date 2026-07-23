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«Всему есть предел»: на Западе заявили о приближении к точке невозврата с Россией

Профессор Дизен: Запад подходит к критической черте в отношениях с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Россия внимательно следит за действиями западных стран, которые представляют угрозу ее безопасности. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам эксперта, ЕС открыто заявляет о наращивании поставок Украине дальнобойных ракет и беспилотников, предназначенных для ударов по российской территории.

«Все это делается в открытую. Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придется нанести ответный удар», — сказал он в интервью Judging Freedom.

Дизен добавил, что западные страны все ближе подходят к точке невозврата в отношениях с Россией, что повышает риск дальнейшего обострения конфликта.

Ранее KP.RU сообщал, что государства-члены НАТО и ЕС планируют войну с Россией на рубеже 2030 года. Замглавы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти приготовления все больше напоминают немецкий план «Барбаросса». Россия никогда не планировала нападать на страны ЕС.

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