Россия внимательно следит за действиями западных стран, которые представляют угрозу ее безопасности. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
По словам эксперта, ЕС открыто заявляет о наращивании поставок Украине дальнобойных ракет и беспилотников, предназначенных для ударов по российской территории.
«Все это делается в открытую. Так что, думаю, мы подходим к моменту, когда русские придут к выводу, что всему есть предел, и им придется нанести ответный удар», — сказал он в интервью Judging Freedom.
Дизен добавил, что западные страны все ближе подходят к точке невозврата в отношениях с Россией, что повышает риск дальнейшего обострения конфликта.