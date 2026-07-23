На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря

«Под самый конец двухдневного пребывания в возмущенной плазме корональной дыры магнитосфера Земли все же решила не подводить прогнозистов и окрасила графики геомагнитных индексов в красный цвет. Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря», — говорится в сообщении.