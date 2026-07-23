На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря

МОСКВА, 23 июля./ТАСС/. Вторая за месяц магнитная буря наблюдается на Земле, она может продлиться до середины дня пятницы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
«Под самый конец двухдневного пребывания в возмущенной плазме корональной дыры магнитосфера Земли все же решила не подводить прогнозистов и окрасила графики геомагнитных индексов в красный цвет. Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это уже вторая за месяц магнитная буря. «Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень)», — отмечается в сообщении.
Согласно прогнозу, буря может продлиться до середины дня 24 июля по московскому времени.