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На Землю обрушилась вторая за месяц магнитная буря

Она может продлиться до середины дня 24 июля.

МОСКВА, 23 июля./ТАСС/. Вторая за месяц магнитная буря наблюдается на Земле, она может продлиться до середины дня пятницы. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Под самый конец двухдневного пребывания в возмущенной плазме корональной дыры магнитосфера Земли все же решила не подводить прогнозистов и окрасила графики геомагнитных индексов в красный цвет. Около двух часов назад на Земле началась магнитная буря», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это уже вторая за месяц магнитная буря. «Событие не относится к разряду рекордных (всего лишь G1, минимальный уровень)», — отмечается в сообщении.

Согласно прогнозу, буря может продлиться до середины дня 24 июля по московскому времени.