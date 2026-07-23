В Калининградской области найденный в доме пастора сундук стал музейным экспонатом

В Калининградской области в бывшем доме пастора при одном из разрушенных храмов нашли старинный окованный сундук «Армада». Об этом авторы телеграм-канала «Кирха Рудау. Парк-музей» рассказали в четверг, 23 июля.
Находку музею передал частный коллекционер. Окованные ящики этого типа начали изготавливать в Нюрнберге в XVI веке и называли стронгбоксами. Изначально в них держали деньги и ценные бумаги. Позже металлические хранилища вытеснили тяжёлые дубовые сундуки с простыми навесными замками и стали прообразом современных сейфов.
В стенах старинной кирхи под Зеленоградском обнаружили «послание» из XIX века — бутылку минеральной воды. Находка помогла пролить свет на историю здания.