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В Калининградской области найденный в доме пастора сундук стал музейным экспонатом

Редкую вещь учреждению подарил частный коллекционер.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в бывшем доме пастора при одном из разрушенных храмов нашли старинный окованный сундук «Армада». Об этом авторы телеграм-канала «Кирха Рудау. Парк-музей» рассказали в четверг, 23 июля.

Находку музею передал частный коллекционер. Окованные ящики этого типа начали изготавливать в Нюрнберге в XVI веке и называли стронгбоксами. Изначально в них держали деньги и ценные бумаги. Позже металлические хранилища вытеснили тяжёлые дубовые сундуки с простыми навесными замками и стали прообразом современных сейфов.

В стенах старинной кирхи под Зеленоградском обнаружили «послание» из XIX века — бутылку минеральной воды. Находка помогла пролить свет на историю здания.