В Калининградской области найденный в доме пастора сундук стал музейным экспонатом

Находку музею передал частный коллекционер. Окованные ящики этого типа начали изготавливать в Нюрнберге в XVI веке и называли стронгбоксами. Изначально в них держали деньги и ценные бумаги. Позже металлические хранилища вытеснили тяжёлые дубовые сундуки с простыми навесными замками и стали прообразом современных сейфов.