13-летняя девочка из Прикамья получит премию имени Тиграна Кеосаяна: Ксюша сумела спасти бабушку во время наводнения

«Когда вода за десять минут поднялась до окон, бабушка запаниковала: 'Мы не выживем'. Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 кг. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех», — написала Симоньян в «Максе».