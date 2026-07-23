13-летняя девочка из Прикамья получит премию имени Тиграна Кеосаяна: Ксюша сумела спасти бабушку во время наводнения

13-летняя жительница Пермского края Ксюша, спасшая свою бабушку во время наводнения, стала обладательницей юбилейной, 20-й премии имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 млн рублей. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Когда вода за десять минут поднялась до окон, бабушка запаниковала: 'Мы не выживем'. Ксюша выбила ногой стекло, залезла на чердак и руками затащила туда бабулю, которая весит 80 кг. Когда прибыли спасатели, девочка просила спасти сначала бабушку и собаку Умку. Спасли всех», — написала Симоньян в «Максе».
Симоньян напомнила, что она выдает премию, названную в честь покойного супруга, простым людям, которые спасают жизни.
Награда в 1 млн рублей учреждена Симоньян в феврале 2026 года.
Ранее Галина Долгалева из Калининграда, спасшая малыша, выпавшего из окна четвертого этажа, также была удостоена премии имени Тиграна Кеосаяна.