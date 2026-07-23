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Спасшая бабушку во время паводка в Пермском крае получила премию Кеосаяна

Эта награда вручается людям, совершившим героические поступки.

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. 13-летняя девочка Ксения из Пермского края, которая спасла свою бабушку во время паводка, получила премию имени Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале.

«20-ю премию Тиграна в миллион рублей получила 13-летняя Ксюша из Пермского края, которая спасла бабушку во время паводка», — говорится в сообщении.

Девочка во время паводка выбила стекло в доме, когда вода поднялась до уровня окон, и в одиночку вытащила на чердак свою бабушку и собаку, после чего они были спасены сотрудниками МЧС.

Премия имени Тиграна Кеосаяна вручается людям, совершившим героические поступки.

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