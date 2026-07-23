«Они там бесноватые»: епископ прокомментировал вышиванки вместо облачения мощей в Киево-Печерской лавре

«Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы — там над каждым святым висит образ его и горит лампадка. Образа древние, по-церковнославянски подписанные. Они бесноватые, могли это снять — точно никто не знает. Вроде бы даже заменили и иконы на другие», — сказал собеседник агентства.