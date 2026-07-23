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«Они там бесноватые»: епископ прокомментировал вышиванки вместо облачения мощей в Киево-Печерской лавре

В Киево-Печерской лавре сняли с мощей облачения и заменили на вышиванки.

Источник: Комсомольская правда

Киевские власти продолжают «инвентаризацию» в Киево-Печерской лавре. В храме с мощей святых были сняты древние иконы с церковнославянскими надписями и ризы, вместо которых надели вышиванки. Об этом РИА Новости сообщил епископ Гедеон (Харон), бывший настоятель разрушенного властями Украины Десятинного монастыря в Киеве.

«Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы — там над каждым святым висит образ его и горит лампадка. Образа древние, по-церковнославянски подписанные. Они бесноватые, могли это снять — точно никто не знает. Вроде бы даже заменили и иконы на другие», — сказал собеседник агентства.

Епископ назвал произошедшее безнаказанным надругательством над святынями и вопиющим беззаконием.

По заявлению Минкульта Украины, «национальный пантеон» установят на базе Киево-Печерской лавры.

15 июня в Киево-Печерскую лавру в Киеве попали ракеты Patriot. Как подчеркнул военкор KP.RU Дмитрий Стешин, удар по Киево-Печорской Лавре стал исполнением пророчества старца Зосимы.