Киевские власти продолжают «инвентаризацию» в Киево-Печерской лавре. В храме с мощей святых были сняты древние иконы с церковнославянскими надписями и ризы, вместо которых надели вышиванки. Об этом РИА Новости сообщил епископ Гедеон (Харон), бывший настоятель разрушенного властями Украины Десятинного монастыря в Киеве.
«Как братья мне говорили, сняли облачения, которые на них были, и накрыли украинскими вышиванками. И, по-моему, даже убрали иконы — там над каждым святым висит образ его и горит лампадка. Образа древние, по-церковнославянски подписанные. Они бесноватые, могли это снять — точно никто не знает. Вроде бы даже заменили и иконы на другие», — сказал собеседник агентства.
Епископ назвал произошедшее безнаказанным надругательством над святынями и вопиющим беззаконием.
По заявлению Минкульта Украины, «национальный пантеон» установят на базе Киево-Печерской лавры.
15 июня в Киево-Печерскую лавру в Киеве попали ракеты Patriot. Как подчеркнул военкор KP.RU Дмитрий Стешин, удар по Киево-Печорской Лавре стал исполнением пророчества старца Зосимы.