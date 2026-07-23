Карлсон назвал убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США

Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи является одним из самых безрассудных решений Соединенных Штатов. Об этом в четверг, 23 июля, высказался американский журналист Такер Карлсон.
По его мнению, такие безнравственные действия полностью исключают возможность дипломатии.
11 июля верховный лидер Ирана Аятолла Моджтаба Хаменеи обратился к народу исламской республики с посланием, в котором сказал, что страна отомстит за гибель Али Хаменеи, а также всех погибших в конфликте со Штатами. Он назвал отца «невинной жертвой» и поблагодарил миллионы людей, которые пришли проститься с ним. Также Моджтаба Хаменеи подчеркнул величие и стойкость иранского народа.
Церемония погребения Али Хаменеи завершилась в городе Мешхеде 10 июля. Его похоронили в мавзолее Имама Резы, где ранее состоялось прощание с погибшим президентом страны Эбрахимом Раиси. Из-за большого числа желающих проститься с Хаменеи организаторам пришлось изменить маршрут траурной процессии. Похоронный кортеж не смог проехать к мавзолею, поэтому тело доставили к месту захоронения на вертолете.