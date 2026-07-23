Карлсон назвал убийство Хаменеи одним из самых безумных решений США

11 июля верховный лидер Ирана Аятолла Моджтаба Хаменеи обратился к народу исламской республики с посланием, в котором сказал, что страна отомстит за гибель Али Хаменеи, а также всех погибших в конфликте со Штатами. Он назвал отца «невинной жертвой» и поблагодарил миллионы людей, которые пришли проститься с ним. Также Моджтаба Хаменеи подчеркнул величие и стойкость иранского народа.