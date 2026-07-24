Генассамблея World Climbing убрала с повестки обсуждение отстранения россиян

В феврале исполнительный совет международной федерации вернул членство организациям России и Белоруссии. World Climbing также разрешила спортсменам двух стран участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе. Ограничения против российской и белорусской федераций действовали с марта 2022 года. После решения Генеральной ассамблеи вопрос об их повторном отстранении рассматривать не будут.