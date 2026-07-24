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Генассамблея World Climbing убрала с повестки обсуждение отстранения россиян

Вопрос о приостановлении членства федераций России, Белоруссии и Израиля исключили из повестки Генеральной ассамблеи World Climbing. Об этом сообщила пресс-служба Федерации скалолазания России.

Источник: Life.ru

За снятие вопроса с рассмотрения проголосовали 43 делегата. Против выступил 31 участник ассамблеи, ещё два человека воздержались.

Предложения о приостановлении членства трёх национальных федераций ранее представили Украина, Латвия и Палестина. Инициативы внесли после ежегодной Генеральной ассамблеи World Climbing, которая прошла в апреле.

В феврале исполнительный совет международной федерации вернул членство организациям России и Белоруссии. World Climbing также разрешила спортсменам двух стран участвовать в своих турнирах в нейтральном статусе. Ограничения против российской и белорусской федераций действовали с марта 2022 года. После решения Генеральной ассамблеи вопрос об их повторном отстранении рассматривать не будут.

Ранее Европейский союз настольного тенниса разрешил спортсменам из России и Белоруссии выступать на турнирах без ограничений. Новые правила начнут действовать 28 июля и позволят участникам использовать национальную символику. Исполком организации утвердил решение 16 июля после пересмотра правил Международной федерацией настольного тенниса и Международным олимпийским комитетом. Европейская структура уже начала готовить соревнования к возвращению российских и белорусских спортсменов на общих основаниях.

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