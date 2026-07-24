Календарь на 24 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Зимой нас балует Новый год: подарки, уютные семейные вечера и теплые слова. А летом, несмотря на отпуска, прогулки и белые ночи, до сих пор не было столь же масштабного и объединяющего повода сказать друг другу «спасибо». Эту несправедливость решили исправить. В календаре появляется новая традиция — Народный день подарков, который будет отмечаться ежегодно 24 июля. Пока этот праздник не имеет официального государственного статуса, но суть проста: дарить внимание близким просто за то, что они есть в вашей жизни.