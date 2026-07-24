Что можно и нельзя делать в Ольгин день 24 июля, который называют Страдница

Православная церковь 24 июля вспоминает святую равноапостольную великую княгиню Русскую Ольгу. В народе отмечают Ольгин день. Но существует еще одно название — Страдница. В названный период идет работа по уборке хлеба и жатве.
Что нельзя делать 24 июля.
Запрещено посещать бани 24 июля. Кроме того, в эту дату не сватались, а также не планировали свадьбы. Предки верили, что брак окажется неудачным. Также не проводили генеральную уборку в квартире.
Что можно делать 24 июля.
По традиции, 24 июля молились святой Ольге. У нее просили помощи при уборке урожая и хорошей погоды. А еще молодые девушки просили и о хорошем муже.
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