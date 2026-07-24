Гороскоп на сегодня 24 июля 2026 года

Луна в этот день растет и находится в знаке Скорпиона. Это время глубокой эмоциональной интенсивности, проницательности и трансформации. Растущая Луна в водной стихии Скорпиона обостряет интуицию, но разжигает страсти и желание контролировать. Энергия этого дня идеальна для расследований, избавления от старого хлама (как физического, так и ментального) и глубокого самоанализа, но крайне опасна для поверхностных контактов и рискованных авантюр.
Содержание:
Астрологический прогноз на сегодня: 24 июля 2026 годаКакая Луна сегодня: 24 июля 2026 годаТолкование сновидений в ночь с 23 на 24 июля 2026 годаКакой знак зодиака 24 июляНумерология дня: 24 июля 2026 годаУ кого сегодня именины: именинники 24 июляКто из знаменитостей родился 24 июляИсторические события и что произошло 24 июляКто умер 24 июляКакая сегодня погода в Москве: 24 июля 2026 годаКакая сегодня погода в Питере: 24 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на сегодня: 24 июля 2026 года.
ОВЕН (21 марта — 19 апреля).
Сегодня ваша обычная прямолинейность может сыграть с вами злую шутку. Скорпион требует глубины, а вы привыкли действовать быстро. Займитесь вопросами, требующими концентрации: разберите завалы в документах или на рабочем столе. Отличный день для решения квартирных вопросов.
Стоит заняться: Уборкой дома, выносом мусора, ремонтом сантехники, изучением условий кредита. Не стоит: Провоцировать коллег на споры и давать обещания, которые вы не сможете сдержать. Финансовые сделки: 65% успеха (средний риск. Крупные покупки отложите, а вот страховку оформить можно).Амурные похождения: 45% (высок риск ревности. Лучше провести вечер в спокойной обстановке).Карьерные свершения: 70% (хороший день для защиты проекта перед начальством).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Шашлык из баранины с острым соусом. Какой знак зодиака самый скупой.
ТЕЛЕЦ (20 апреля — 20 мая).
Ваша зона комфорта сегодня будет подвергнута испытанию. Скорпион — ваш противоположный знак, он толкает вас к переменам. Отличный день для партнерских переговоров, но только если вы готовы идти на уступки. Энергия дня поможет укрепить отношения, если вы будете честны.
Стоит заняться: Совместным планированием бюджета, походом к стоматологу, медитацией или йогой. Не стоит: Упрямиться в мелочах и переедать (Луна в Скорпионе нагружает ЖКТ).Финансовые сделки: 80% успеха (отличный день для подписания контрактов с постоянными партнерами).Амурные похождения: 90% (невероятно страстный день. Идеально для первого свидания или возобновления старых чувств).Карьерные свершения: 40% (лучше не начинать новых дел, а доделывать старые).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Запеченная утка с яблоками. Какой знак зодиака самый везучий.
БЛИЗНЕЦЫ (21 мая — 20 июня).
Ваша ментальная энергия сегодня направлена вглубь. Вам захочется копаться в чужих тайнах, но будьте осторожны. Это отличный день для изучения иностранных языков или сложной технической документации. Скорпион помогает концентрироваться на деталях.
Стоит заняться: Написанием сложного отчета, сортировкой почты, короткой поездкой за город. Не стоит: Распространять сплетни и обсуждать чужие секреты — всё вернется к вам бумерангом. Финансовые сделки: 55% (игра на бирже рискованна, а вот покупка техники — удачна).Амурные похождения: 60% (общение будет глубоким, но может показаться слишком тяжелым для флирта).Карьерные свершения: 85% (блестящий день для умственного труда и презентаций).Счастливый цвет: Хаки. Счастливое блюдо: Греческий салат с большим количеством оливок. Какой знак зодиака самый обидчивый.
РАК (21 июня — 22 июля).
Луна в Скорпионе — ваша родная стихия. Ваша интуиция зашкаливает. Вы чувствуете людей насквозь. Это лучший день месяца для домашних дел и укрепления семейных уз. Вы сможете мягко, но настойчиво продавить любое решение в кругу семьи.
Стоит заняться: Генеральной уборкой, расхламлением шкафов, приготовлением ужина для родителей. Не стоит: Поддаваться унынию и искать двойное дно там, где его нет. Финансовые сделки: 75% (удачны сделки с недвижимостью или землей).Амурные похождения: 100% (Абсолютный успех! День тотального обаяния и магии).Карьерные свершения: 50% (эмоции будут мешать холодному расчету на работе).Счастливый цвет: Изумрудный. Счастливое блюдо: Домашний куриный бульон с лапшой. Какой знак зодиака самый ленивый.
ЛЕВ (23 июля — 22 августа).
Скорпион — знак финансов и контроля, поэтому сегодня вам стоит пересмотреть свои траты. Ваше желание быть в центре внимания может столкнуться с чьим-то желанием власти. Используйте эту энергию для творчества, но не для конкуренции.
Стоит заняться: Поиском новых источников дохода, посещением художественной выставки, сменой имиджа. Не стоит: Давать деньги в долг и играть в азартные игры. Финансовые сделки: 30% (крайне неблагоприятно. Велик риск обмана).Амурные похождения: 70% (романтика будет яркой, но с ноткой ревности, что добавит перца).Карьерные свершения: 60% (креативные идеи оценят, но бюрократию не пробить).Счастливый цвет: Оранжевый. Счастливое блюдо: Стейк «Рибай» с кровью. Почему муж молчит после ссоры? Астрологическая диета его Луны (и как это разрушает отношения).
ДЕВА (23 августа — 22 сентября).
Ваш перфекционизм сегодня находит мощную поддержку в Скорпионе. Это идеальный день для наведения порядка в документации и здоровье. Вы очень эффективны, но требуйте того же от других — будьте мягче к коллегам.
Стоит заняться: Составлением расписания, диетой, визитом к врачу, наведением порядка в компьютере. Не стоит: Критиковать близких за беспорядок — это приведет к крупной ссоре. Финансовые сделки: 90% (отлично для инвестиций в будущее, пенсионные накопления).Амурные похождения: 35% (сегодня вы слишком придирчивы, чтобы расслабиться и получать удовольствие).Карьерные свершения: 95% (ваш звездный час в вопросах организации процессов).Счастливый цвет: Серо-голубой. Счастливое блюдо: Рыба на пару с овощами. Какие знаки зодиака самые богатые.
ВЕСЫ (23 сентября — 22 октября).
Сегодня Скорпион вносит дисбаланс в вашу гармоничную жизнь. Возможны конфликты с партнерами из-за денег или совместного имущества. Но эта же энергия дает вам невероятную дипломатическую силу, чтобы уладить любой спор в вашу пользу.
Стоит заняться: Переговорами о повышении зарплаты, походом в спа-салон, чтением психологической литературы. Не стоит: Принимать решение о разрыве отношений на эмоциях — подождите 3 дня. Финансовые сделки: 45% (рискованные вложения. Только если вы уверены на 100%).Амурные похождения: 80% (энергия трансформации привнесет новизну в старые отношения).Карьерные свершения: 55% (успех зависит от вашего умения находить компромиссы).Счастливый цвет: Аквамарин. Счастливое блюдо: Овощное рагу с тыквой. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
СКОРПИОН (23 октября — 21 ноября).
Ваш день! Луна у вас дома. Ваша энергия на пике, вы магнетичны и опасны для врагов. Это время для кармических решений. Вы чувствуете, как ваша жизнь начинает меняться. Используйте этот день для того, чтобы установить свои правила.
Стоит заняться: Началом нового жизненного этапа, избавлением от вредных привычек, серьезным разговором. Не стоит: Манипулировать людьми ради развлечения — сегодня это может разрушить вашу репутацию. Финансовые сделки: 95% (Ваша интуиция приведет вас к выгоде. Очень удачный день).Амурные похождения: 100% (Ураган страстей. Это любовь с первого взгляда или разрыв старой связи).Карьерные свершения: 85% (ваши амбиции заметят и оценят).Счастливый цвет: Черный. Счастливое блюдо: Горький шоколад с перцем чили. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
СТРЕЛЕЦ (22 ноября — 21 декабря).
Ваша жажда свободы вступает в конфликт с требованием Скорпиона к детализации. Вам придется заниматься скучными делами, но это ради великой цели. Сегодня отлично заканчивать старые проекты и готовить почву для будущих путешествий.
Стоит заняться: Завершением отчетов, изучением карт или виз, активными видами спорта (бег, плавание).Не стоит: Откладывать дела на завтра и критиковать власть. Финансовые сделки: 60% (нормально для мелких трат на хобби).Амурные похождения: 50% (вы слишком нетерпеливы для глубокого общения, которое предлагает Скорпион).Карьерные свершения: 75% (отлично для командировок и связи с иностранцами).Счастливый цвет: Пурпурный. Счастливое блюдо: Кускус с овощами и мятой. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
КОЗЕРОГ (22 декабря — 19 января).
Скорпион — ваш союзник в мире финансов и власти. Сегодня вы можете получить доступ к чужому бюджету или выгодно продать то, что вам давно не нужно. Это день карьерного рывка, но только если вы действуете хитростью, а не напором.
Стоит заняться: Анализом рынка, проведением инвентаризации, общением с влиятельными людьми. Не стоит: Доверять устным договоренностям — фиксируйте всё на бумаге. Финансовые сделки: 100% (Идеальный день для крупных приобретений и обмена валюты).Амурные похождения: 40% (вы слишком озабочены работой, чтобы замечать знаки внимания).Карьерные свершения: 98% (почти гарантированный успех в деловых переговорах).Счастливый цвет: Темно-зеленый. Счастливое блюдо: Говяжий язык с хреном. «Мы просто стали друзьями»: 4 неочевидных признака, что страсть умерла, и как ее реанимировать.
ВОДОЛЕЙ (20 января — 18 февраля).
Скорпион — знак глубоких чувств, а вы — знак идей. Сегодня вам стоит быть проще и не отгораживаться от эмоций. Отличный день для работы в команде, если вы позволите коллегам быть собой, а не просто винтиками в вашей системе.
Стоит заняться: Групповыми проектами, посещением психологического тренинга, поездкой к морю. Не стоит: Заниматься рутинной бумажной работой — ошибки неизбежны. Финансовые сделки: 50% (нейтрально. Только доверяйте своему внутреннему голосу).Амурные похождения: 85% (неожиданный поворот в личной жизни принесет вам радость).Карьерные свершения: 60% (выдающиеся идеи будут, но претворить их в жизнь сегодня сложно).Счастливый цвет: Бирюзовый. Счастливое блюдо: Спагетти с морепродуктами. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
РЫБЫ (19 февраля — 20 марта).
Ваша интуиция и сострадание сегодня на высоте. Луна в Скорпионе делает вас настоящим магнитом для тайн. Вам стоит заняться творчеством или помощью нуждающимся. Это принесет огромное внутреннее удовлетворение.
Стоит заняться: Искусством, прослушиванием музыки, благотворительностью, разгадыванием снов. Не стоит: Пить алкоголь и участвовать в авантюрах с сомнительными людьми. Финансовые сделки: 25% (категорически не рекомендуется. Вероятен обман или эмоциональные траты).Амурные похождения: 95% (фантастический день для слияния душ. Всё на высшем уровне).Карьерные свершения: 30% (сегодня вы не здесь и не сейчас, лучше отдохните).Счастливый цвет: Лавандовый. Счастливое блюдо: Уха из красной рыбы. Топ-7 предсказаний Владимира Жириновского.
Какая Луна сегодня: 24 июля 2026 года.
Энергия растущей Луны в Скорпионе крайне взрывоопасна. Любое, даже мелкое раздражение сегодня может раздуться до масштабов катастрофы. Ваша задача — осознавать свои чувства, но не позволять им управлять вашим поведением. Если чувствуете гнев — сосчитайте до десяти или выпейте холодной воды.
Очищение: Это идеальное время для любого рода очищения. Физического (клининг, разбор завалов), ментального (прощение обид) и энергетического (соль в углах дома, ароматерапия). Избавляйтесь от того, что «тянет вас назад».Финансовая осторожность: Луна в Скорпионе обоюдоостра. Она дает невероятное чутье на выгоду, но одновременно провоцирует на рискованные махинации. Не подписывайте документы «не глядя». Внимательно читайте мелкий шрифт. Зависшие платежи лучше не инициировать, а если вы управляете чужими деньгами — проявите максимальную прозрачность. Конфиденциальность: В этот день люди особенно проницательны. Если вы не хотите, чтобы о вас знали правду — не врите. Лучше вообще промолчите. Ложь будет раскрыта мгновенно. В то же время, не пытайтесь «вытянуть» чужие секреты силой — это вызовет агрессию. Питание: Водная стихия и влияние Плутона (управителя Скорпиона) сильно нагружают органы выделения (печень, почки). Избегайте тяжелой, жирной пищи, фастфуда и сладкого. Отдайте предпочтение пряностям (имбирь, корица), которые помогают «переваривать» сложную энергетику дня и улучшают кровоток. Сон: Из-за накала страстей сон может быть тревожным. Перед сном обязательно проветрите комнату и примите контрастный душ, чтобы «смыть» чужие энергетические привязки, накопленные за день. Почему кошки сбрасывают предметы.
Толкование сновидений в ночь с 23 на 24 июля 2026 года.
Эта ночь проходит под знаком растущей Луны в Скорпионе, что делает сновидения не просто отражением дневных забот, а мощным инструментом глубинной диагностики вашей души. В этот период подсознание говорит с нами на языке архетипов и теней, вытаскивая на поверхность те страхи и желания, которые мы тщательно прячем даже от самих себя. Сны этой ночи отличаются особой яркостью, насыщенностью и, зачастую, мрачноватой эстетикой — они похожи на фильмы-нуары, где каждый символ имеет весомое значение. Обратите пристальное внимание на все, что связано с водой (реки, океаны, дождь, затопленные помещения) — это главный индикатор вашего эмоционального состояния, а также на образы, связанные с деньгами, властью и сексуальностью, так как Скорпион управляет именно этими сферами. Если вам приснился ужас или кошмар — не пугайтесь, это не предвестник беды, а скорее «генеральная уборка» вашей психики: Скорпион помогает выжечь старые страхи, чтобы освободить место для новой силы, которая начнет прорастать вместе с растущей Луной.
Расшифровка конкретных образов строится на принципе трансформации. Например, увидеть во сне змею, скорпиона, волка или любое другое хищное животное — крайне благоприятный знак, указывающий на вашу скрытую мощь и интуицию, которая сейчас просыпается; вы готовы защищать свои интересы, но подсознание советует действовать не напрямую, а выжидательно. Сны, в которых вы что-то ищете и не можете найти (потерянные ключи, проход, человека), говорят о внутреннем поиске новых жизненных ориентиров — ответ скоро придет, просто не форсируйте события. А вот разбитая посуда, разрушенные здания или ломающиеся предметы в эту ночь снятся к счастливому освобождению от устаревших связей и токсичных паттернов; старый мир рушится, чтобы вы могли построить новый. Особое значение имеют сны, где вы видите себя со стороны или смотрите в зеркало, но видите искаженное отражение — это сигнал о необходимости пересмотреть свою самооценку и избавиться от навязанных чужой волей масок.
Практический совет наутро 24 июля: никогда не игнорируйте яркие сны этой ночи, считая их «просто мешаниной». Как только проснетесь, обязательно запишите все детали, которые запомнились, даже если они кажутся абсурдными — самая нелепая деталь часто содержит ключ к решению давней проблемы. Поскольку Луна в Скорпионе провоцирует эмоциональную зацикленность, постарайтесь в течение дня не возвращаться мысленно к тревожным сюжетам более трех раз, иначе вы рискуете притянуть их негативную энергию в реальность. Лучше сделайте так: «переварите» сновидение через творчество (нарисуйте его символ, слепите из глины или просто громко произнесите вслух, вложив в голос намерение отпустить страх). Помните, что сакральная задача этой ночи — наделить вас интуитивным знанием, которое нельзя логически обосновать, но которому стоит безоговорочно довериться в ближайшие две недели растущей Луны.
Какой знак зодиака 24 июля.
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Нумерология дня: 24 июля 2026 года.
Для начала вычислим главное Число Дня, приведя полную дату (24.07.2026) к единому знаменателю. Складываем все цифры: 2 + 4 + 0 + 7 + 2 + 0 + 2 + 6 = 23. Для практических действий мы сведем 23 к базе: 2 + 3 = 5. Таким образом, 24 июля 2026 года проходит под двойным кодом: фундаментальная Вибрация 5 (число свободы, риска и многозадачности) при мощнейшей подоплеке 23 (число царской удачи, но удачи, которую нужно заслужить трудом и мудростью). Это означает, что день обладает колоссальным потенциалом для рывка, но любой успех сегодня будет напрямую зависеть от вашей способности брать на себя ответственность и быстро адаптироваться к переменам — пятерка не терпит застоя. Как рассчитать число судьбы.
Пятерка в нумерологии — это энергия Меркурия, быстрых коммуникаций, коммерции и путешествий. В сочетании с астрологическим фоном (растущая Луна в Скорпионе) она создает взрывную смесь: вас будет тянуть к новым контактам и смене обстановки, но Скорпион будет требовать глубины и проверки на прочность. Что означает число 5 для вас сегодня? Во-первых, это день «золотой середины»: избегайте крайностей, не бросайтесь в омут авантюр с головой, но и не сидите сложа руки. Во-вторых, число 5 управляет здоровьем и нервной системой — поскольку Луна в Скорпионе делает эмоции очень интенсивными, ваша задача сохранять мобильность ума, но не позволять тревоге парализовать волю. Обратите внимание на любые ситуации, которые потребуют от вас решения за «пять минут» — именно в таких моментах сегодня прячется ключ к успеху. Если вам предстоит выбор, нумеролог дня советует положиться на логику, но проверить её через интуицию: «взвесить» варианты, как на старых весах. Что такое мастер-число и как оно влияет на человека и судьбу.
Практическая магия числа 5 в эту дату. Поскольку сумма цифр дала нам кармическую 23, этот день идеален для начала дел, связанных с цифрами 23 и 5 в вашей личной жизни (даты рождения партнеров, номера офисов, суммы контрактов). 24 июля невероятно удачен для краткосрочных финансовых операций, переговоров через интернет и посредничества, но крайне опасен для долгосрочных кредитов и подписания договоров без пункта о форс-мажоре — изменчивость пятерки может сыграть злую шутку. Энергия этого числа также связана с обонянием и вкусом: рекомендую окружить себя ароматами корицы, апельсина и мяты, чтобы гармонизировать вибрации дня. И последнее: так как 24 июля — это 24-е число месяца (также число 6, если сложить 2+4), это добавляет в день нотку ответственности перед семьей и домом. Золотое правило дня: действуйте быстро, но продуманно; меняйте планы, но не меняйте принципы; и помните, что сегодня случайные встречи могут стать судьбоносными, если вы будете внимательны к мелочам. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истин.
У кого сегодня именины: именинники 24 июля.
Православная церковь 24 июля чтит память сразу нескольких важных святых, поэтому этот день богат на именины. В первую очередь, это день памяти святой равноапостольной великой княгини Ольги (в крещении Елены) — правительницы Древней Руси, которая первой из русских правителей приняла христианство и во многом предопределила духовный путь нашей страны. Именно поэтому 24 июля в первую очередь поздравляют всех Ольг и Елен, ведь эти имена получают мощную небесную защиту мудрой и волевой святой, которая считается покровительницей вдов, новообращённых христиан и всех, кто делает судьбоносный жизненный выбор. Также в этот день совершается память преподобномученика Анатолия (в миру Анатолия Андреевича Жуковского), пострадавшего за веру в годы советских гонений, что делает день именин ещё и для носителей этого редкого имени.
Кроме того, 24 июля в церковном календаре вспоминают мученика Кириака (Кирика) и мученицу Иулитту (Улиту), которые приняли смерть за Христа в III веке при императоре Диоклетиане. По традиции, в день их памяти отмечали «Кирика и Улиту» — праздник середины лета, когда крестьяне начинали вывозить навоз на поля, а также молились о защите урожая от ливней и засухи. Поэтому сегодня поздравления заслуживают мужчины с именами Кирилл, Кириак и женщины с редким именем Улита (Иулитта). В народном календаре этот день ещё называли «Ольгин день» или «Ольга-Ленёвка», потому что к этому времени в лесах активно созревала ягода морошка (в некоторых местностях — «ленёвка»), и сбор этой ягоды считался добрым знаком для тех, кто носит имя Ольга.
Таким образом, поздравления 24 июля принимают: Ольга, Елена, Кирилл, Анатолий, Кириак (редкая форма), Иулитта (Улита). Если среди ваших знакомых есть обладатели этих имён, обязательно уделите им внимание в этот день — особенно важно порадовать Ольгу и Елену, так как их святая покровительница считается одной из самых почитаемых фигур в русском православии наряду с князем Владимиром. Именинникам 24 июля судьба благоволит особенно, если они проведут этот день с добрыми мыслями, помогут ближним и посетят храм, чтобы вознести благодарственную молитву своим небесным заступникам. Кстати, народная примета гласит: если 24 июля на Ольгу ясная и тёплая погода — значит, защита святой княгини будет с вами весь год до следующего праздника, а если идёт дождь — он «вымывает» все печали и неудачи.
Кто из знаменитостей родился 24 июля.
24 июля — день, подаривший миру множество талантов, от великих литераторов до звёзд сцены и политических лидеров. В этот день в 1802 году родился легендарный французский писатель Александр Дюма-отец, автор бессмертных романов о мушкетёрах и графе Монте-Кристо. Почти ровесником Дюма стал Симон Боливар (1783 г.) — освободитель Южной Америки, чьё имя до сих пор носит целая страна. Русская литература также обязана этой дате: в 1828 году на свет появился Николай Чернышевский — революционный демократ, философ и автор знаменитого романа «Что делать?».
XX век отметился на этой дате целой россыпью имён, знакомых каждому. В 1901 году родился неподражаемый Игорь Ильинский — король советской комедии и народный артист СССР. 24 июля 1933 года появился на свет Джон Энистон, отец знаменитой Дженнифер Энистон, а в 1942 году — Ирина Мирошниченко, чей голос и аристократичная красота украсили десятки культовых советских фильмов. Современная поп-культура немыслима без Дженнифер Лопес (1969 г.) и Анны Пэкуин (1982 г.), а спортивные вершины в этот день покорили хоккеист Вячеслав Быков (1960 г.), баскетболист Карл Мэлоун (1963 г.) и канадский фристайлист Микаэль Кингсбери (1992 г.). Среди политических деятелей сегодня отмечает день рождения Шавкат Мирзиёев (1957 г.) — президент Узбекистана, а из российских медийных лиц — телеведущий Сергей Брилёв (1972 г.).
Исторические события и что произошло 24 июля.
Этот день буквально пропитан духом открытий, войн и судьбоносных решений. Ещё в 971 году киевский князь Святослав заключил почётный мир с Византией под Доростолом, а спустя ровно 500 лет, в 1471 году, по приказу Ивана III обезглавили новгородского посадника Дмитрия Борецкого — символ падения вольности Великого Новгорода. На западе в это время француз Жак Картье в 1534 году достиг устья реки Святого Лаврентия, положив начало колонизации Канады, а в 1701 году был основан Детройт — будущая автомобильная столица Америки.
XX век собрал на 24 июля события, изменившие карту мира и быт людей. В 1908 году на Олимпиаде Пьер де Кубертен впервые произнёс знаменитое «Главное — не победа, а участие». В 1911 году археолог Бингем открыл миру затерянный город инков Мачу-Пикчу, а в 1938 году выпустили первую партию растворимого кофе — напитка, изменившего утренние ритуалы всего мира. В 1942 году немецкие войска заняли Ростов-на-Дону, началась битва за Кавказ. Но есть и светлые вехи: в 1956 году основан город Дубна — мировой центр ядерных исследований, а в 1969 году «Аполлон-11» с Нилом Армстронгом на борту успешно приводнился в Тихом океане. Из недавнего: в 2023 году Илон Маск переименовал Twitter в X, а 24 июля 2025 года произошла трагическая катастрофа Ан-24 под Тындой, унёсшая 48 жизней.
Кто умер 24 июля.
Скорбный список этого дня открывает трагическая фигура — в 1475 году ушёл из жизни немецкий гуманист Альбрехт фон Эйб, а в 1862 году скончался 8-й президент США Мартин Ван Бюрен. Русская культура понесла тяжёлые потери: в 1910 году умер великий художник-пейзажист Архип Куинджи, чьи полотна завораживают игрой света, а в 1927 году покончил с собой японский классик Рюноскэ Акутагава, оставив после себя «Расёмон» и другие шедевры. Отдельного упоминания заслуживает трагическая гибель в 1921 году Фёдора Сергеева (товарища Артёма) — одного из ключевых деятелей советского Донбасса.
Вторая половина XX века унесла жизни великих актёров и учёных. В 1974 году умер английский физик Джеймс Чедвик, открывший нейтрон и получивший за это Нобелевскую премию. 1980 год забрал гениального комика Питера Селлерса (инспектор Клузо из «Розовой пантеры»). В 1991 году ушёл из жизни нобелевский лауреат по литературе Исаак Башевис-Зингер, а в 1992 — великий хирург Гавриил Илизаров, чей аппарат спас миллионы конечностей. Из недавних утрат: в 2022 году скончался британский актёр Дэвид Уорнер и литовский актёр Витаутас Томкус, в 2023 году — физик Чарльз Мизнер, а в 2025 году — легендарный рестлер и актёр Халк Хоган, а также джазовая певица Клео Лэйн. В этот день в 2000 году не стало великого советского хоккеиста Анатолия Фирсова — трёхкратного олимпийского чемпиона.
Какая сегодня погода в Москве: 24 июля 2026 года.
Воздух прогреется до 22 градусов, облачно, временами дожди.
Какая сегодня погода в Питере: 24 июля 2026 года.
Воздух прогреется до 21 градуса, облачно, осадки.
Стало известно, сколько британцев погибнет в случае ядерного удара.