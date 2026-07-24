Поэт Дмитрий Кравченко внесен в базу украинского сайта «Миротворец»

Российский поэт и прозаик Дмитрий Кравченко оказался в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные интернет-ресурса.
Персональная информация о писателе была опубликована в четверг. В качестве оснований для внесения в базу авторы сайта указали обвинения в «пропаганде» и «незаконном пересечении государственной границы Украины».
Ранее в базу «Миротворца» попали генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов и заместитель гендиректора «Газпром-медиа Холдинга» Юлия Голубева.
Как писал KP.RU, украинский экстремистский сайт внес российских актрис Дарью Галиаскарову и Ольгу Демидову в свою базу. Причиной их включения в список стало участие в съемках сериала «Марик».