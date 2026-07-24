Маски — шок: «Ее личный ад» познакомит с Кожаным человеком, «Фантом. Кто ты?» раскроет тайну Дьяволика

Неоновый триллер Николаса Виндинга Рефна «Ее личный ад» переносит зрителей в город, где орудует серийный убийца по прозвищу Кожаный человек. В романтической драме «Между небом и землей» девушка, способная видеть мертвых, неожиданно встречает любовь. Японский экшен «Дни Сакамото» превращает историю бывшего киллера в зрелищный аттракцион с фирменным абсурдным юмором. Итальянский детектив «Фантом. Кто ты?» возвращает на экран легендарного Дьяволика и приоткрывает завесу над его прошлым. А семейное приключение «Мой дикий друг. Возвращение домой» расскажет о новой попытке спасти диких животных. «Известия» подготовили гид по главным киноновинкам, которые стоит посмотреть на больших экранах в ближайшие выходные.
«Ее личный ад», 18+
Режиссер: Николас Виндинг Рефн. В ролях: Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю, Дюгрей Скотт, Кристин Фросет.
Датский режиссер Николас Виндинг Рефн выпустил первый за 10 лет полный метр — триллер «Ее личный ад». Действие разворачивается в футуристическом мегаполисе в неоновых огнях. Визуально новая работа перекликается с его «Неоновым демоном» 2016 года.
Теперь он использует две сюжетные линии. Первая раскрывает историю юной актрисы Эль. Для участия в съемках фильма, который продюсирует ее отец, она приезжает в мегаполис. Однажды актриса невольно становится свидетельницей жестокого убийства. Выясняется, что в городе орудует серийный маньяк по прозвищу Кожаный человек. Вторая сюжетная линия рассказывает об американском рядовом Кее, который ищет свою дочь. Он убежден, что за исчезновением стоит тот самый Кожаный человек. По мере развития событий пути Эль и Кея пересекаются.
Фото: NeonКадр из фильма «Ее личный ад» «Дни Сакамото», 18+
Режиссер: Юити Фукуда. В ролях: Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Мэру Нукуми, Ая Уэто, Такуми Китамура.
Японская экшен-комедия снята по мотивам одноименной манги Юто Судзуки. В центре сюжета — бывший киллер Таро Сакамото, который оставил криминал ради семьи. Вместе с супругой Аой он воспитывает дочь Хану и управляет небольшим магазином. Идиллия рушится, когда враги объявляют за его голову награду в 1 млрд иен. Чтобы защитить себя и семью, Сакамото приходится вспомнить свои боевые навыки. Хотя годы тихой размеренной жизни дали свои плоды — он заметно потолстел, и на этом строится юмор.
Создатели решили не отказываться от абсурдной динамики и фирменной стилистики манги, перенеся их в адаптацию. Ожидать реализма явно не стоит, ведь здесь законы физики периодически уступают место зрелищности. Картина сочетает гиперболизированные экшен-сцены, комедийные эпизоды и теплую семейную атмосферу, благодаря чему сохраняет легкий и динамичный тон.
Фото: Avex PicturesКадр из фильма «Дни Сакамото» «Между небом и землей», 18+
Режиссер: Алис Вьяль. В ролях: Джонатан Коэн, Магали Лепин Блондо, Флоранс Янас, Жан-Кристоф Фолли, Анн Бенуа.
Французская мелодрама напоминает сюжет одноименной американской комедии 2005 года с Риз Уизерспун и Марком Руффало. В центре истории — медиум Эльза, которая может видеть мертвых. Однако этот дар обрекает ее на одиночество. Как-то вечером девушка попадает в аварию, и к ней приходит на помощь легкий и находчивый Оскар. Между героями возникает связь, однако вскоре выясняется, что Оскар — из мира мертвых.
Режиссер делает ставку на человеческие отношения, где мистика служит лишь художественным инструментом для разговора о любви и принятии. Тем не менее сюжетные линии могут показаться слишком предсказуемыми, что вряд ли понравится искушенному зрителю. Париж становится камерным пространством, где герои пытаются найти свое место.
Фото: Les Films entre 2 et 4Кадр из фильма «Между небом и землей» «Мой дикий друг. Возвращение домой», 6+
Режиссер: Анна Курбатова. В ролях: Елисей Чучилин, София Коваленко, Юлия Александрова, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Антон Богданов.
Эта лента — продолжение семейного приключенческого фильма «Мой дикий друг». Картина ставит вопрос о взаимоотношениях человека и дикой природы, взросления и способности делать выбор.
В центре истории школьник Саша, который снова встречает своего друга — лиса по кличке Рыжий. Мальчик узнает, что семью четвероногого — лисицу и лисят — похитил передвижной зоопарк. Желая вернуть диких животных в их естественную среду обитания, он отправляется в полное опасностей приключение, учится брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения. Помогает ему новая подруга Катя.
Фото: Атмосфера КиноКадр из фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» «Фантом. Кто ты?», 18+
Режиссеры: Антонио Манетти, Марко Манетти. В ролях: Джакомо Джианниотти, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Моника Беллуччи, Пьер Джорджо Беллоккьо.
Сюжет разворачивается вокруг загадочного преступника Дьяволика — персонажа популярных итальянских комиксов, который появился еще в 1960-х. Образ не раз переносили на экран. Современная трилогия дала персонажу новое дыхание, а новый фильм стал не просто очередным боевиком, но частью большой культурной традиции. Инспектор Джинко годами не может поймать Дьяволика, но ему выпадает такая возможность, когда противники вместе оказываются в ловушке. Прежде чем поставить точку в многолетнем противостоянии, инспектор пытается выяснить, кто скрывается под маской Дьяволика.
Фото: Astorina S.A.C.Кадр из фильма «Фантом. Кто ты?».