Маски — шок: «Ее личный ад» познакомит с Кожаным человеком, «Фантом. Кто ты?» раскроет тайну Дьяволика

Теперь он использует две сюжетные линии. Первая раскрывает историю юной актрисы Эль. Для участия в съемках фильма, который продюсирует ее отец, она приезжает в мегаполис. Однажды актриса невольно становится свидетельницей жестокого убийства. Выясняется, что в городе орудует серийный маньяк по прозвищу Кожаный человек. Вторая сюжетная линия рассказывает об американском рядовом Кее, который ищет свою дочь. Он убежден, что за исчезновением стоит тот самый Кожаный человек. По мере развития событий пути Эль и Кея пересекаются.