Новые правила и возвращение звезд: стартует новый сезон РПЛ

В РПЛ вернулся защитник Георгий Джикия, ставший футболистом «Локомотива». В прошлом сезоне он выступал за турецкий «Антальяспор», а в России на протяжении долгого времени играл за «Спартак», с которым стал чемпионом России, а также победителем кубка и суперкубка страны. Еще одно возвращение — переход полузащитника Магомеда Оздоева в «Краснодар». В 2022 году он покинул «Зенит», а затем выступал за турецкий «Фатих Карагюмрюк» и греческий ПАОК. Вместе с «Зенитом» он четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — кубок, два раза — суперкубок страны.