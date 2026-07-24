Призера Олимпиады бывшего хоккеиста Бориса Миронова внесли в базу «Миротворца»

ТАСС, 24 июля. Серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, бывшего хоккеиста Бориса Миронова включили в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.
Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.
Миронову 54 года, он работает в тренерском штабе петербургского СКА. Ранее в Континентальной хоккейной лиге специалист возглавлял московский «Спартак» и тольяттинскую «Ладу». В качестве игрока стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр.
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