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Призера Олимпиады бывшего хоккеиста Бориса Миронова внесли в базу «Миротворца»

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

ТАСС, 24 июля. Серебряного и бронзового призера Олимпийских игр, бывшего хоккеиста Бориса Миронова включили в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Ему вменяется покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также поддержка в проведении специальной военной операции.

Миронову 54 года, он работает в тренерском штабе петербургского СКА. Ранее в Континентальной хоккейной лиге специалист возглавлял московский «Спартак» и тольяттинскую «Ладу». В качестве игрока стал серебряным (1998) и бронзовым (2002) призером Олимпийских игр.

Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.

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