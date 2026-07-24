Молния ударила в ракету после взлёта с космодрома Сичан в Китае

Ранее российский альпинист стал свидетелем пугающего атмосферного явления во французских Альпах. Во время подъёма на скалу он услышал странный треск, который внезапно прервался ударом молнии всего в нескольких метрах от него. К счастью, мужчина, которого зовут Расул, не пострадал, но после этого инцидента он сразу отказался от дальнейшего подъёма. По словам экспертов, подобный треск или жужжание возникает из-за сильного электрического поля.