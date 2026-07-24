«Формула-1» проведет этап в Венгрии перед месячной паузой в чемпионате

После этапа в Венгрии в чемпионате наступит летний перерыв — соревнования возобновятся через четыре недели. Итальянец Кими Антонелли после победы на Гран-при Бельгии упрочил лидерство в чемпионате, опережая британца Льюиса Хэмилтона («Феррари») на 45 очков, а его соотечественника и своего партнера по команде Джорджа Расселла — на 50. Монегаск Шарль Леклер из «Феррари» в Венгрии постарается закрепить успех последних двух гонок (победа и второе место). Ожидается, что в Будапешт многострадальная команда «Астон Мартин» привезет пакет обновлений болидов, который позволит ей скинуть пару секунд при прохождении круга.
Гран-при Венгрии вошел в календарь чемпионата мира в 1986 году и с тех пор неизменно принимает у себя лучших гонщиков планеты. Однако трасса под Будапештом постоянно подвергается критике. Гонки здесь получаются одними из самых скучных. Рекордсменом по победам в Венгрии является семикратный чемпион мира Хэмилтон, который финишировал здесь первым восемь раз (2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018, 2019, 2020). Из действующих пилотов в Венгрии также побеждали нидерландец Макс Ферстаппен (2022, 2023), испанец Фернандо Алонсо (2003), француз Эстебан Окон (2021), австралиец Оскар Пиастри (2024) и британец Ландо Норрис (2025).
Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая — в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (16:00 мск).