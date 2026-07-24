В Тбилиси и Батуми произошел масштабный блэкаут: что известно

До этого отключение электроснабжения было зафиксировано в Эстонии. Тогда шторм оставил более 8 000 домохозяйств в без света. Подобные сбои также случились и в Берлине — там из-за перебоев в работе энергосети более 1300 домохозяйств остались без электроэнергии.