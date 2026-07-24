В Тбилиси и Батуми произошел масштабный блэкаут: что известно

В нескольких городах Грузии зафиксирован масштабный сбой электроснабжения, связанный с работой столичной энергетической компании, пишут местные каналы. Местные СМИ сообщают, что в Тбилиси и Батуми произошел масштабный блэкаут.
Причины ЧП на данный момент остаются невыясненными.
По данным «Sputnik Грузия», нет света в Тбилиси и Батуми.
Как сообщает издание Bm.ge, отключение электроэнергии произошло примерно в 00:15 по местному времени. В компании Telmico уточнили, что речь идет о системном сбое.
Ранее в Киргизии произошел блэкаут, электричества не было в большинстве районов Бишкека.
До этого отключение электроснабжения было зафиксировано в Эстонии. Тогда шторм оставил более 8 000 домохозяйств в без света. Подобные сбои также случились и в Берлине — там из-за перебоев в работе энергосети более 1300 домохозяйств остались без электроэнергии.