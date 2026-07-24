Владельцы корабля из «Одиссеи» потребовали от Universal оплатить ремонт

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что его инструмент на базе искусственного интеллекта Grok Imagine создаст полнометражную экранизацию древнегреческой поэмы Гомера «Одиссея». По словам Маска, фильм станет «исторически достоверной» версией произведения. Бизнесмен отметил, что работа над проектом уже ведётся, а завершить её планируется к концу 2026 года. Позже Маск выразил готовность вложить 100 миллионов долларов в Мела Гибсона на съёмки фильма. Один из пользователей предложил бизнесмену профинансировать съёмки экранизации с исторически точными деталями. По условиям автора идеи, все реплики должны быть точно взяты из оригинальной поэмы. Примерно через восемь часов Маск лаконично ответил: «Я за».