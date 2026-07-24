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Молния попала в ракету с китайским спутником сразу после старта

Удар молнии не помешал Китаю успешно запустить спутник Tianlian II-06.

Источник: Комсомольская правда

Молния ударила в китайскую ракету сразу после старта, но не помешала выводу спутника на орбиту. Запуск состоялся с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе страны.

Китай 23 июля успешно вывел на орбиту новый спутник-ретранслятор данных Tianlian II-06 с помощью ракеты-носителя Long March-3B («Чанчжэн-3B»). Спустя примерно 30 секунд после старта ракету поразила молния.

Несмотря на удар, ракета не получила повреждений и продолжила полет в штатном режиме. Миссия завершилась успешно. Все системы ракеты сработали нормально, а запуск прошел без нештатных ситуаций.

Ранее KP.RU сообщал, что Китай впервые вернул первую ступень ракеты-носителя Long March-10B (CZ-10B) после запуска. Она стартовала с космодрома Вэньчан на Хайнане. Миссия стала важным шагом Китая в развитии многоразовых ракет.

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